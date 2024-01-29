SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 29 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 29 OCAK?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 29 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 29 OCAK?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 29 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı AYSU oldu.
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
- Nagihan Karadere
- Nihat Altınkaya
- Bozok Gören
- Turabi Çamkıran
- Gizem Memiç
- Doğukan Manço
- Sercan Yıldırım
- Pınar Saka
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Gözbaşı
- Ersin Korkut
- Merve Aydın
- Özgür Tetik
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
- Ogeday Girişken
- Yiğit Poyraz
- Seda Ocak
- Yunus Emre
- Damla Can
- Begüm Yücetan
- Yasin Obuz
- Seda Aktuğlu
- Sahra Işık
- Hakan Hatipoğlu
- Nefise Karatay
- Furkan Kızılay