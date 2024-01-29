atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 29 Ocak Pazartesi günü 22. bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

SAFİR 22. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 22. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 29 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 22. bölüm bilgileri...

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SAFİR 22. BÖLÜM KONUSU

Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.

Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır?

Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir. Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar.

Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir. Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar. Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır…

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