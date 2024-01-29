KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 10. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 29 Ocak Pazartesi günü yayımlanan 10. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selahaddin, Gabriel'in tuzağına düşmüş ve Gabriel ile Gregor tarafından ölümcül şekilde yaralanmıştır. Sultan Nureddin ise isyan bayrağını çeken kardeşi Nusreddin'i öldürüp devletin bölünmesi tehlikesinin önüne geçmiştir. Sultan Nureddin artık Askalan'a yürümesinin önünde hiçbir engel kalmadığını düşünürken Selahaddin'in karargahının baskına uğradığı bilgisiyle Askalan fethini erteler. Karargâha gittiğinde ise hayatının şokuyla karşılaşır. Selahaddin ölmüştür…

Başta Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi olmak üzere herkes büyük bir keder içerisindedir. Bir yanda Şam ahalisi büyük kahramanları Selahaddin için ağlarken diğer yanda Haçlılar'ın zafer çığlıkları göğü yırtıyordur adeta. En nihayetinde Selahaddin, Askalan uğruna şehit olmuştur. Bu nedenle Sultan Nureddin bunca yıl evladı gibi büyüttüğü Selahaddin'in intikamını Askalan'ı fethederek alacaktır. Sultan Nureddin, büyük bir hışımla fethe hazırlanırken Eyyub'un çat kapı gelmesiyle ikisinin de aklına büyük bir şüphe tohumu düşer. Selahaddin'in yaşıyor olma ihtimali dahi herkesi harekete geçirecektir. Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi haçlılar ve haşhaşilerin kurduğu ölümcül tuzakları sağ salim aşabilecekler midir? Bir şüphe üzerine çıktıkları yolda hangi şok edici gerçeğe ulaşacaklar? En önemlisi de Selahaddin yaşıyor mudur?