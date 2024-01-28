SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 28 Ocak Pazar | Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 28 Ocak Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 28 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 28 Ocak Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2024- 00:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024- 00:31