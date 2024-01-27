Gönül Dağı 125. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi 124. bölümü ile yayınlanmıştı. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 125. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 125. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 125. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selma öğretmen, öğrencileri mantardan zehirlendiği için soruşturma sürecine girer. Öğretmenlik mesleği tehlikeye giren Selma üzüntüyle içine kapanır. Taner sözlüsünün yüzünü güldürebilmek için sürpriz nişan töreni hazırlamak ister. Bu sebeple amcaoğulları, Cemile ve Asuman'dan yardım ister. Nişan töreni sırasında Selma'yı kim ziyaret edecektir? Elif ve Kenan sağlık ocağının bahçesinde kundağa sarılmış bir bebek bulur. Bebeğin aç olduğunu anlayan ikili kimden yardım isteyecektir? Dişçi Musa, bozkırda Ciritçi ile karşılaşır. Dişçi Musa, Ciritçi'ye birisini aradığını söyler. Ciritçi nasıl yardım edecektir? Hüseyin, nikah işlemlerini başlatmak için sevinçten havalara uçarken Adile'nin kimliğini kaybeder. Hüseyin kimliği bulabilecek midir?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 125. bölüm fragmanı izle