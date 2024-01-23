Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
PENDİKSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Nuno, Midtsjö, Halil Akbunar, İbrahim, Erencan, Thiam, Umut Nayir.
Kasımpaşa: Ali Emre, Oğulcan, Sadık, Yasin, Mortadha, Gökhan Gül, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.
PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Kasımpaşa maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.