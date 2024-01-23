Pendikspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip alt sıralardan kurtulmak isterken, konuk takım çıkışını sürdürme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2024- 20:21 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024- 20:21