atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 39. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 39. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 39. bölümü detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 39. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 39. bölüm 19 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 39. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 38. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 39. BÖLÜM KONUSU

Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır.

Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.

Ateş Kuşları dizisi 39. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)