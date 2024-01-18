SURVIVOR ÖDÜL OYUNU 18 Ocak | Survivor Ödül oyunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 18 Ocak Perşembe günü heyecan dolu bölümüyle ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 18 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2024- 15:31