Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni, oyuncu kadrosu ve konusuyla beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 12. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni yeni bölümü izle, Sakla Beni son bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. İşte Sakla Beni dizisinin yeni bölümü...

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 18 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek 12. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 12. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 12. BÖLÜM KONUSU

Her şeyi geride bırakarak İncila ile yeni bir hayata başlamaya karar veren Mete, Naz'ın hamilelik haberiyle büyük bir şaşkınlık yaşar. Mete'nin bu habere yeterince sevinmediğini hisseden Naz hayal kırıklığına uğrarken, sevdiği adama kavuşmaya bir adım kalmışken hüsrana uğramak İncila'yı bir kez daha derinden üzer. Bir yandan İncila'yı yüzüstü bıraktığı için acı çeken Mete, bir yandan da geçmişte babasının annesine yaşattıklarını Naz'a yaşatmak istemiyordur.

Hamilelik haberini herkese duyurmak isteyen Naz iki aileyi sürpriz bir akşam yemeğinde bir araya getirirken, bebek haberi Kont Ziya ve Atıf arasındaki buzların bir nebze olsun çözülmesini sağlar. Filiz, İncila'yı hem aileden hem de Naz'dan uzaklaştırmak için harekete geçer. Bu durum onu kızı ile karşı karşıya getirirken, Naz inanmakta zorlanacağı büyük bir gerçekle yüzleşir. Ne kadar çabalasa da hayatın ona biçtiği rollerin içinde sıkışıp kalan İncila, görünmeden yaklaşan büyük bir tehlikeyle başa başa kalır.

Sakla Beni 12. YENİ BÖLÜM İZLE

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