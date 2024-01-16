Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 Ocak Salı

Survivor All Star 2024, 16 Ocak Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 16 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 16 Ocak Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2024- 01:01