Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 15 Ocak

Survivor All Star'da heyecan, dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Yeni sezonda Survivor'a daha önce de damga vurmuş isimlerin yer aldığı programda, artık SMS ile oylama olmayacak. Bu bölümde dokunulmazlık oyununun oynanacağı Survivor için Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2024- 10:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024- 10:32