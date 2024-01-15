atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 15 Ocak Pazartesi günü 20. bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

SAFİR 20. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 19. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 15 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 20. bölüm bilgileri...

SAFİR 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

SAFİR 20. BÖLÜM KONUSU

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır. Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in

peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer. Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar. Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir. Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir. Feraye, Aleyna'nın kurduğu tuzağa düşüp ünlü bir markadan gelen teklifi kabul edecek mi?

Bekir, işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Cemile'ye birlikte kaçmayı teklif eder. Cemile bu teklife nasıl cevap verecek? Bekir diğer yandan intikam peşindedir. Sırrını bilen tek kişi Yaman olduğuna göre adını veren de o olmalıdır. Yaman'ı ele geçiren Bekir ona karar vermesi çok zor bir seçenek sunar.

SAFİR 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN