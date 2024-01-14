Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 78. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 78. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 78. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 14 Ocak bPazar günü yeni ve 78. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 78. yeni bölümü...

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YARGI 78. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz'ın başsavcıyı bile karşısına alarak yaptığı örgüt operasyonunda sona gelinmiş, başsavcı dahil herkesin maskesi düşmüştür. Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı olayda, gün aydınlanmaya başladığında herkesi şoke edecek bir ölüm beklemektedir.

Ilgaz ve Eren başta olmak üzere kaçak Nadide ve Kadir'i bir an önce yakalamak için tüm emniyet seferber olacaktır. Öte yandan Efe'ye gelecek olan sürpriz telefon tüm dengeleri alt üst edecek ve aynı zamanda hayatının tokadını atmaya yetecektir.

Kadir olayında bildiklerini anlatmaktan artık geri durmayan Osman ve Çınar'ı özel hayatlarında da yüzleşmeleri gereken problemler beklemektedir; hem aileleriyle hem de kendi kendileriyle… Yekta, Ceylin ve Parla ise örgüt mağdurlarına hukuki hizmet vermek için varlarını yoklarına katacaklardır.

Hangisi düşerse düşsün bir diğerinin ona elini uzattığı ve her seferinde sıkıca kavrayarak ayağa diktiği, Ceylin ve Ilgaz ilişkisini yepyeni bir dönemeç beklemektedir. "Hangisi daha adil" ikileminde, intikam hırsı ile burun buruna kalan Ilgaz'ın vereceği karar herkesi derinden etkileyecektir.

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