Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 13 Ocak eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan, dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Yeni sezonda Survivor'a daha önce de damga vurmuş isimlerin yer aldığı programda, artık SMS ile oylama olmayacak. Bu bölümde dokunulmazlık oyununun oynanacağı Survivor için Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 13 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 9 Ocak Salı günü yayımlanacak bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 OCAK?

Survivor All Star'ın ilk üç bölümünde eleme potasına sırasıyla Doğukan, Yaman ve Sercan gitti. 4. eleme adayı ise bölüm sonunda belli olduğunda detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM