Başrollerini Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin paylaştığı yeni sezon dizisi Dilek Taşı, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Deneyimli oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitleyen Dilek Taşı'nın 18. bölümünü izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. 'Dilek Taşı izle Kanal D | Dilek Taşı 18. bölüm full izle - Dilek Taşı yeni bölüm HD izle...

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 18. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 18. bölümü, 10 Ocak Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 18. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 18. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM KONUSU

Figen, Harun'un babası olduğunu öğrenince yıkılır. Mustafa'nın uzattığı elden güç almaya çalışır. Asuman, Ronaların çatısı altında yaşayamayacaklarını söyleyerek memlekete dönmek ister. Ebru'nun bu karara verdiği tepki dengeleri değiştirir.

Figen, annesi olduğundan habersiz Fatma'yla aynı masaya oturur. Bu gizemli kadına karşı, içinde yakınlık hissi uyanır. Fatma ve Macide arasındaki savaşın Figen'in hayatındaki etkisi büyük olacağa benzer. Figen ve ailesi zor zamanlar içinden geçerken Mustafa'nın uzattığı ele, Figen'in karşılık verip vermeyeceği merak konusudur. Sevda, Kenan'ın kurduğu oyunları öğrenir. Kararsızlık içindeki Sevda'nın karşısında, Efkan'dan büyük bir teklif alan Kenan vardır. Kenan'ın bu teklif karşısındaki kararı hem Rona ailesini hem de Dündar'ı etkileyecektir.

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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