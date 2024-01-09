SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 Ocak 2023 | Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 9 Ocak Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. İlk üç bölümde eleme potasına Doğukan, Yaman ve Sercan giderken ödül oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 9 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 9 Ocak Salı Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2024- 23:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024- 23:41