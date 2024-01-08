Survivor All Star 2024, 8 Ocak Pazartesi günü 3. dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. İlk iki bölümde eleme potasına Doğukan ve Yaman giderken ödül oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 8 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 8 Ocak Pazartesi Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 8 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 8 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının ilk dokunulmazlığını MAVİ TAKIM kazandı. İkinci dokunulmazlık oyunu kazananı ise KIRMIZI TAKIM oldu. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 8 OCAK?

Survivor All Star'ın ilk iki bölümünde eleme potasına Doğukan ve Yaman gitti. 3. eleme adayı ise bölüm sonunda belli olduğunda detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

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SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM