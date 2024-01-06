Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 6 Ocak Cumartesi 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '6 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 6 Ocak Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 106 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2024- 13:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024- 13:52