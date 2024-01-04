Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün, konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topladı. 10. yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan dizide Damla Sönmez ve Caner Cindoruk başrollerde yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek istyenler arama motorlarında Maviye Sürgün 10. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün 10. bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 10. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün 10. yeni bölümü detayları...

MAVİYE SÜRGÜN 10. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana geldi. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 10. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 10. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 10. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 10. bölüm bilgileri...

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 10. BÖLÜM KONUSU

Defne gözünü karartır ve Ali'ye korkunç bir darbe vuracak eylemini başlatır. Ali, Ozan'la restleşmeye karar verir. Kendisinde olan çantayı Ozan'a verecek ve karşılığında davasıyla ilgili gereken bilgileri alacaktır. Ancak altınların saklandığı arabayı Azra ve arkadaşları eğlenmek için gizlice alır ve arabayla çıktıkları bu yolculukta bilmeden kendilerini büyük bir maceranın içinde bulurlar. Defne ise Murat'ın hastalığının ilerlemesiyle köşeye sıkışır. Defne bu sebeple gözünü karartır ve Ali'ye korkunç bir darbe vuracak eylemini başlatır.

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