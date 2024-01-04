Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 10. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 10. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 4 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen 10. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 10. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 10. BÖLÜM KONUSU

Naz'ın evlilik için ikna etmesiyle devreye giren Ozan durumu Kont Ziya'ya açarken, iyice köşeye sıkışan Mete ve İncila arasında şefkatli ama buruk bir konuşma geçer. Harekete geçen Ziya soluğu Atıf'ın evinde alır, şaşkınlığa uğrayan aileler ise en doğru kararı verebilmenin telaşına düşer. İncila'yı ikna etmek için çabalayan Naz, Ozan ile evliliklerinin formaliteden ibaret olacağını söyler.

Kadir'e yaşatacağı acıdan dolayı üzülen ve Mete'den uzak yeni bir yaşam kurmak isteyen İncila ise hayatına dair önemli kararları kendinin alamıyor olmasından mutsuzdur. Ozan ile olası evliliği engellemek isteyen Füsun, İncila'yı çok zorlayacak bir konunun üstüne giderken, İncila kapalı kapılar ardında kendiyle ilgili önemli gerçeklerin konuşulduğundan habersizdir. Mete ve Naz, Kadir konusunu artık tamamen kapatmak isterken, İncila'ya dair önemli bir gerçeği öğrenen Kont Ziya herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.

Sakla Beni 10. YENİ BÖLÜM İZLE

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