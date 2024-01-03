SURVIVOR ÖDÜL OYUNU 3 Ocak | Survivor Ödül oyunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 3 Ocak Çarşamba günü üçüncü bölümüyle ekranlara geldi. İlk iki bölümde eleme potasına Doğukan ve Yaman giderken ödül oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 3 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2024- 02:42 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024- 02:42