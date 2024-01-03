SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 3 OCAK | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 3 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 3 Ocak Çarşamba akşamı oynananacak ödül oyununu KIRMIZI TAKIM kazandı. Bu bölümde eleme adayı belirlenmedi.
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
- Nagihan Karadere
- Nihat Altınkaya
- Bozok Gören
- Turabi Çamkıran
- Gizem Memiç
- Doğukan Manço
- Sercan Yıldırım
- Pınar Saka
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Gözbaşı
- Ersin Korkut
- Merve Aydın
- Özgür Tetik
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
- Ogeday Girişken
- Yiğit Poyraz
- Seda Ocak
- Yunus Emre
- Damla Can
- Begüm Yücetan
- Yasin Obuz
- Seda Aktuğlu
- Sahra Işık
- Hakan Hatipoğlu
- Nefise Karatay
- Furkan Kızılay