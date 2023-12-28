MASTERCHEF 4. CEKET KİMİN OLDU?
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 27. BÖLÜM FRAGMANI
💥Süper Loto sonuçları (28 Aralık)
28 Aralık 2023 Döviz Kuru!
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Brighton Tottenham'ı devirdi! Brighton Tottenham'ı devirdi! 00:33
Bilgiç ve Tüzemen'den Süper Kupa sözleri! Bilgiç ve Tüzemen'den Süper Kupa sözleri! 23:49
Dzeko'dan flaş Icardi sözleri! Dzeko'dan flaş Icardi sözleri! 20:42
F.Bahçe Süper Kupa finaline hazır F.Bahçe Süper Kupa finaline hazır 19:29
Karar verildi! Ya F.Bahçe ya da... Karar verildi! Ya F.Bahçe ya da... 19:09
Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a cevap! Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a cevap! 18:16
Daha Eski
A. Efes - F.Bahçe Beko | CANLI A. Efes - F.Bahçe Beko | CANLI 18:04
İsmail Kartal'dan G.Saray'a flaş eleştiri! İsmail Kartal'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 17:45
Cimbom'un yaz aşkı takımdan ayrılacak! Cimbom'un yaz aşkı takımdan ayrılacak! 16:47
Cimbom finale hazır! Cimbom finale hazır! 15:47
G.Saray'ın Süper Kupa maçı kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Süper Kupa maçı kadrosu açıklandı! 15:11
Cimbom'un yıldızı Süper Kupa'da yok! Cimbom'un yıldızı Süper Kupa'da yok! 14:22
SON DAKİKA