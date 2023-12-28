Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 26. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 26. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 26. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 28 Aralık Perşembe günü TRT'de yayınlanan 26. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 26. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 26. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan tam Alize'yi kaybettim derken, Alize hiç kimsenin beklemediği bir hamlesiyle herkesi şaşırtır ve onlar için yeni kararlar alma vaktidir. Sürekli kendi dertleri yüzünden soluğu Alize ve Serkan'ın yanında alan aile ve arkadaş üyeleri, diğeri de Alize'nin okulunu bitirebilmesi için vermek zorunda olduğu sınavı…

Tam hayallerine kavuştuklarını düşünürlerken öyle bir şey olur ki, soluğu kaçtıkları yerde alırlar. Üstelik şimdi değil çekip gitmek, bu fikri akıllarının ucundan bile geçirmeyecek kadar ölüm kalım meselesinin tam ortasındadırlar.

Kendi Düşen Ağlamaz 26. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN