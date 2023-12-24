Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 77. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Ilgaz ve Ceylin'in heyecan dolu maceralarını merak edenler Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapıyor. Yargı 77. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularına karşılık Yargı dizisinin 77. ve son bölümünü haberimizde derledik...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 24 Aralık Pazar günü yeni ve 77. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 77. yeni bölümü...

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YARGI 77. BÖLÜM KONUSU

Ceylin ve Ilgaz'ı Seçil'in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.

Kadir'in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar'ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin'in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır. Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.

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Dönüp dolaşıp Kadir'e uzanan Seçil davasında hamle sırası bu kez mecburen Kadir'in kendisindedir. Düşmanlar ve dostlar iyiden iyiye belli olurken Kadir bağlantılarını devreye sokup kendisini ve yaptıklarını aklayabilecek midir?

Kökleri hiç tahmin etmedikleri derinliklere uzayan örgütü çökertmek Ilgaz için en büyük adalet sınavlarından birisi olacaktır. Türlü engelleme çalışmalarına karşın içeride ve dışarıda başlatacağı savaş, "adalet" inancını pekiştirip herkese hak ettiği sonu vermeye yetecek midir?

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