Aquaman filminin konusu gündemde yerini aldı. Aquaman ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda James Wan'ın oturduğu Aquaman filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Aquaman filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini James Wan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Aquaman filminin konusu ne? Aquaman oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AQUAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır...

Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan'ın yönettiği filmin başrolünde Jason Momoa yer alıyor. Filmin kadrosunda; Aquaman'in yardım eden, Atlantis tahtının danışmanı Nuidis Vulko rolünde Oscar adayı usta oyuncu Willem Dafoe, Atlantis'in kraliçesi Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Aquaman'in kötü kalpli yarı-kardeşi ve Atlantis'in kralı Orm rolünde, "Korku Seansı" evreninin Ed Warren'ı, Watchmen'in Nite Owl'u Patrick Wilson, Aquaman'in annesi kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, intikamcı Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II ve Atlantisli kabile Xebel'in lideri Nereus rolünde Dolph Lundgren de yer alıyor.

AQUAMAN OYUNCULARI