MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 23 Aralık Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunun ardından kazanan isimler ve eleme adayını merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, 23 Aralık MasterChef All Star'da dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 23 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde yeni eleme adayı belli oldu. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırlayacakları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak. Peki, Masterchef son eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 23 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümü sonrası dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın son eleme adayı belli oldu. Son bölümde BARBAROS dokunulmazlığı kazanırken SERGEN eleme adayı oldu.