Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 19 Aralık Salı tarihli bölümünde takım oyununu kazanan henüz belli olmadı. Bölüm sonunda puanlama sonucuna göre haberimiz güncellenecektir.