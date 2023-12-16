MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da 16 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. İki takım arasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı kim olacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 17:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023- 17:51