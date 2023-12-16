Kardeşlerim 109. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 109. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 109. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ömer, ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Şevvallerin kapısını çalan sürpriz isim, Yılmaz ailesini şaşkınlığa uğratır. Fatma ile Şengül'ün kulüpte, ortalığı birbirine katan tartışmaları, Yaman için bardağı taşıran son damla olur. Eren kuzenler ve dostları, Burak Müdür'ü okuldaki işine geri döndürebilmek için harekete geçerlerken, Elif'in gönlünü kazanmak için çaba sarf eden Oğulcan, romantik hamlelerine pes etmeden devam eder.

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Süreyya ile Yaman, ilişkileriyle ilgili, Akif'in de kayıtsız kalamayacağı önemli bir adım atarlar. Sokakta buldukları koltuğu evlerine getiren Fatma ve Oğulcan ise; hiç beklemedikleri, onları şoke eden bir durumla karşılaşırlar.

👉KARDEŞLERİM 109. BÖLÜM İZLE

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