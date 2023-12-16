GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM FRAGMANI

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GÖNÜL DAĞI 119. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 119. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 119. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner, Ali sayesinde Selma'nın doğum günü olduğunu öğrenir. Hazırlık için zamanı olmayan Taner'in yardımına yakınları koşar. Taner'in Selma'ya doğum günü sürprizi ne olacaktır? Ramazan'ın kitaplarını basan yayınevi, Ramazan adına bir onur gecesi düzenleyecektir. Ramazan ve ailesi törene gitmek üzere yola koyulurlar. Törende neler yaşanacaktır? Ciritçi, Kenan, Veysel ve Dişçi Musa Muammer'in vasiyetini yerine getirebilmek için bir yola çıkmıştır. Bu yolculukta neler yaşanacaktır? Filiz bir araba yarışması olduğunu duyar. Arabası henüz hazır olmadığı için başvurma konusunda kararsız kalsa bile denemek ister. Yarışmayı kim kazanacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 117. bölüm fragmanı izle