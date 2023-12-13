MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 13 Aralık MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerde devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak "MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 13 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2023- 01:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023- 01:32