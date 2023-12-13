MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 13 Aralık Çarşamba akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hazırladıkları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu. Öte yandan 12 Aralık tarihli yayında eleme potasına Esra gitmişti.
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Çocukluğunda en sevdiği yemeği yapan yarışmacılar arasından Tahsin dokunulmazlığın sahibi oldu.
Masterchef 13 Aralık Çarşamba potaya Barbaros gitti. Barbaros haftanın 2. eleme adayı olmuş oldu.
7 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?
Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.