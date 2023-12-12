MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Masterchef All Star 12 Aralık Salı eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen programı Masterchef dokunulmazlık oyunu ile hafta boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Masterchef All Star'da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuluyor. Masterchef'in 12 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterhcef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 12 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 12 Aralık tarihli bölümünde takım oyununu kırmızı takım kazandı. Eren'in kaptan olduğu mavi takım ise dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Dokunulmazlık oyunu kazananı Eren oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı ise Esra oldu.