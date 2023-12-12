BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 50. BÖLÜM FRAGMAN | Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 50. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizi önceki bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 50. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 50. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 50. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 50. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm bilgileri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)