AİLE YENİ BÖLÜM İZLE | Show TV Aile 24. bölüm izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 24. bölümü ile ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 24. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 24. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 24. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 24. yeni bölüm bilgileri...

AİLE 24. BÖLÜM İZLE | Aile yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da sevenlerini ekran başına kilitliyor. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Aile 24. bölümde İlyas ve Bedri'nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan'ın, bu defa Bedri'nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır. Aile son bölüm FULL izleme link haberimizde...

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AİLE DİZİSİ 24. BÖLÜM KONUSU NE?

Devin babasının yasını yaşarken, en büyük desteği Aslan'dan görmektedir. Ancak Ergun'un ölümünde cinayet şüphesi olduğunun ortaya çıkmasıyla Aslan ve Devin için yeni bir mücadele başlar. Aslan'ın araştırmaları Ergun'un ölümüne sebep olabilecek iki kişiyi işaret etmektedir: Hülya ve Ergun'un eski ortağı Sermet. Yaşananlarda Hülya'nın payı olması ihtimaliyle sarsılan Aslan, kendini hayatının en zor sınavında bulur. Ergun'un ölüm emrini veren kişi; iyileşme yolundaki annesi çıkarsa Aslan ne yapacaktır? Sırtında bu koca yükle gerçeğin peşine düşen Aslan, Ergun'un ortağının izini sürer.

Devin ise diğer koldan Hülya'yla ilgili araştırmalarını sürdürür. Sevdem Vakfı'nın yaklaşan başkanlık seçimi için çalışmalara başlayan Hülya'nın bu seçimde büyük bir rakibi vardır: Nedret. Ergun'un ölümünde Hülya'nın parmağı olduğunu düşünen Nedret, bu olayın peşini bırakmayacaktır. Cihan büyük bir depresyona sürüklenen Serap'a iyi gelmeye çalışır. Serap'ın, Soykanlarla ilgili büyük bir sırrı olduğunu anlayan Cihan, sevdiği kadının yaralarını sarabilmek için çabalar. Diğer taraftan Bedri, annesinin geçmişle ilgili sakladığı sırrın peşine düşer. Aslan ve Devin, araştırmalarının sonuna gelir. Eğer bu olayın azmettiricisi annesi çıkarsa Aslan'ın hayatının en zor kararını vermesi gerekecektir. Peki Ergun'un ölümünün ardındaki kişi kimdir? Hülya mı? Yoksa eski ortağı Sermet mi?