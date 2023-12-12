TV8'in sevilen programı Masterchef dokunulmazlık oyunu ile hafta boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuluyor. Masterchef'in 12 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterhcef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'in 12 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlığı kimin kazandığı henüz belli olmadığı Kazanan belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.