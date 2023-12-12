12 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 12 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 20:33