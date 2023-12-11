Masterchef All Star'da kaptanlık oyunun her haftanın başında oynandı. Kaptanlık oyunu sonucunda haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. 11 Aralık haftası kaptanlık oyunu yemeği churros oldu. En iyi churros'u yapan kişi mavi takım kaptanı seçildi. Ardından kırmızı takım kaptanı belirlendi ve haftanın takımları kuruldu. Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı araştırılırken 11 Aralık haftası mavi ve kırmızı takım kaptanları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Masterchef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da kaptanlık oyunu oynanıyor. Mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar en iyi midye dolmayı yapmaya çalışıyorlar. Mavi takım kaptanlığına seçilen isim kırmızı takım kaptanını seçecek ve haftanın takımları oluşturulacak. İzleyiciler Masterchef mavi ve kırmzı takım kaptanı kim oldu? Masterchef 11 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtını merak ediyorlar.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 11 Aralık tarihli bölümünde kaptanlık oyununu Eren kazandı. Mavi takım kaptanı olan Eren, kırmızı takım kaptanlığına Dilara'yı seçti.

Mavi takım yarışmacıları: Eren, Sergen, Esra, Hasan, Batuhan

Kırmızı takım yarışmacıları: Dilara, Barbaros, Tahsin, Kıvanç