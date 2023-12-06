Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 1. bölüm izle, Sandık Kokusu ilk bölüm full izle sorgulamaları yapıyorlar. Bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 1. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yaratmıştı. Sandık Kokusu ilk bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM ÖZETİ

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu'nun oğlu Kuzey'i İstanbul'a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur. Kuzey'in kaybolması Karsu'nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI