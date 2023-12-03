TEŞKİLAT 87. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle | TRT1 CANLI

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 87. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 87. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 87. bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 87. bölüm fragmanı izle

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 87. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 87. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökhan ortadan kalksa da Ömer bunun bir son olmadığının farkındadır. Ekibin yeni hedefi, şirketin gerçekleştireceği para transferini önleyip aynı zamanda yeni düşmanlarının kimliğini tespit etmektir. Mağlubiyete uğrayan Skarlet destek için en yakınından yardım ister. Kendisi deşifre olmadan Neslihan'ın hayatına girerken ortağı da Ömer'in açık açık hedefine gelecektir.

Eskisinden daha zeki ve daha acımasız olan yeni düşmanlar, karşılarında Ömer Atmaca ve ekibinin olduğunun farkındadırlar. Şirketin yeni hücresi kendini her ne kadar saklamaya ve hedef şaşırtmaya çalışsa da Teşkilat onları bulacaktır.

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TEŞKİLAT 86. bölüm fragmanı izle