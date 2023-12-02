TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 117. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 117. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 116. bölüm bilgileri ve yeni bölüm fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 117. bölüm fragmanı izle

Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi 116. bölümü ile yayınlanmıştı. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Muammer, Veysel'le lunaparkta vakit geçirdikten sonra kalp krizi geçirir. Haberi duyan Amcaoğulları, Ciritçi, Hüseyin ve Döndü, telaşla Ankara'ya doğru yola çıkar. Tedavisi süren Muammer için hastanede kritik süreç başlar. Muammer için sadaka veren Yusuf ve Yağmur, dedelerinin iyileşebilmesi için dua eder. Duaları kabul olacak mıdır? Muammer'in kritik durumunu duyan Elif bir karar verir. Elif ne yapacaktır? Kenan ve Veysel babası yüzünden kavga eder. İkili arasında gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 116. bölüm izle