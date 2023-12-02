GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 116. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muammer, Veysel'le lunaparkta vakit geçirdikten sonra kalp krizi geçirir. Haberi duyan Amcaoğulları, Ciritçi, Hüseyin ve Döndü, telaşla Ankara'ya doğru yola çıkar. Tedavisi süren Muammer için hastanede kritik süreç başlar. Muammer için sadaka veren Yusuf ve Yağmur, dedelerinin iyileşebilmesi için dua eder. Duaları kabul olacak mıdır? Muammer'in kritik durumunu duyan Elif bir karar verir. Elif ne yapacaktır? Kenan ve Veysel babası yüzünden kavga eder. İkili arasında gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 116. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI