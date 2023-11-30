MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 30 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star'da 30 Kasım yeni eleme adayları belli oldu. Ayaz'ın elendiği haftanın ardından pota heyecanı yaşanıyor. Eleme potasına giren beşinci yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 30 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 30 Kasım Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayları belli olacak. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

30 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.