MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 29 Kasım Çarşamba akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 29 Kasım Çarşamba günü Tayland mutfağına özgü yemekler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.
29 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef'in 29 Kasım Çarşamba tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.