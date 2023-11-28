Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 63. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 64. bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 64. yeni bölümü ve detayları...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Üç Kız Kardeş 64. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan'ın polis eşliğinde götürülmesi Somer'de ilk kez "Türkan mı yaptı" düşüncesinin oluşmasına neden olur. Tüm parçaları birleştirdiğinde, sevdiği kadının annesinin katili olma ihtimali Somer'i oldukça yaralar. Türkan ise, yolun sonuna geldiğini düşünür. Rüçhan aklındaki planın işlemesi için Kartal'a anlaşma teklif eder.

Diğer taraftan Kalender ailesinde Müjgan için yemek organize edilir. Müjgan'ın yemeğe gelişi, Dönüş'ün yüreğinde soğuk rüzgarlar estirir. Nesrin'in ölümüne neden olan düğün fotoğraflarını gönderenin Sevilay olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden de Derya ve Mustafa arasında ipler gerilir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜM İZLE

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