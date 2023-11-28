Senaryosunu Guy Ritchie ve Ivan Atkinson Marn Davies'in kaleme aldığı İntikam Vakti filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kendini kısaca H olarak tanıtan esrarengiz bir adam, her hafta zırhlı araçlarla milyonlarca dolar taşıyan bir güvenlik şirketinde işe başlar. Bir soygun girişimi sırasında gösterdiği üstün performans sayesinde soygunu engelleyen H'nin çalışmasını herkes takdir eder ama hiç kimsenin bilmediği bir şey vardır; aslında oldukça varlıklı olan bu adam, neden bu şirkette işe başlamıştır? H'nin tek isteği oğlunun ölümüne sebep olanlardan intikam almaktır.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?