TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi 86. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Diziseverleri ekran başına kilitleyen dizilerden Teşkilat son bölümü ile de beğeni topladı. Dizinin sevenleri 86. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Teşkilat 86. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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TEŞKİLAT 86. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 86. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 86. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 86. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gökhan, yaptıklarının yanına kar kalacağından emindir. Fakat ekip Ömer'in planıyla hep bir adım ondan öndedir. Neslihan şirket ile alakalı konularda sürekli babasının ismi ile karşı karşıya gelir. Öğrendiği yeni gerçekse Çetin'in şirketin açık hedefi olmasıdır. Artık Gökhan'ın gölgesinde olmayan Scarlett, Neslihan ve yakınlarını ortadan kaldırmak için hamle yapmaktan geri durmayacaktır.

Ömer, Gökhan'ı yurtdışında bir krize sebep olmadan Türkiye'ye getirip cezasını vermeyi amaçlar. Onun talimatlarını harfiyen yerine getiren ekip oluşacak pürüzlere karşı hep hazırlıklıdır. Hem Gökhan hem de şirket her zaman karşılarında Ömer'i ve ekibini bulacaktırlar.

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TEŞKİLAT 86. bölüm fragmanı izle