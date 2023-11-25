TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 25 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 115. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...
GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Öğretmenler günü için Taner, Selma'ya çok güzel bir sürpriz hazırlar. Taner ne yapacaktır? Öğrenciler, Gülsüm Öğretmen'e özel bir gösteri yapar. Gösteri nasıl gerçekleşecektir? Veysel'in ayağını hissetmeye başlaması bütün aileyi çok mutlu eder. Ameliyatı yapacak doktoru bulabilmek için herkes seferber olur. Veysel ameliyat olabilecek midir? Rıfat, tedavinin işe yaramadığını öğrenir. Rıfat'ın ayağı kesilecek midir?
GÖNÜL DAĞI KONUSU
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
- Berk Atan - Taner
- Gülsim Ali - Dilek
- Semih Ertürk - Veysel Kaya
- Melis Sevinç - Selma Çiçek
- Hazal Çağlar - Asuman
- Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
- Cihat Süvarioğlu - Ramazan
- Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
- Zümre Meğreli - Elif
- Ferhat Eşsiz - Producer
- Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
- Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
- Ali Düşenkalkar - Muammer
- Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
- Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
- Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
- Feyza Işık - Döndü Kaya
- Cemre Melis Çınar - Fadime
- Çiğdem Aygün - Keriman
- Utku Ateş - Serdar
- Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
- Ramiz Mullamusa - Aziz
- Şebnem Dilligil - Halime Kaya
- Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
- Ege Aydan - Münir Başkan
- Cemil Şahin - Behçet
- Halil Ergün
- Ergun Kuyucu - Ali
- Ruhi Sarı - Fikret