MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star'da 23 Kasım yeni eleme adayları belli oldu. Ayaz'ın elendiği haftanın ardından pota heyecanı yaşanıyor. Eleme potasına giren beşinci yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 23 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında ilk etapta takım oyunu oynandı. Kırmızı takım, mücadeleyi kazanan taraf oldu.

Mavi takımda dokunulmazlığın sahibi Cemre olurken Dokunulmazlık sahibi Cemre potaya Esra'yı yolladı.

Mavi takımdan bütün oyuncular eleme potasında yer almış oldu.

MasterChef'te haftanın eleme adayları mavi takımdan; Dilara, Alican, Barbaros, Hasan ve Esra oldu.