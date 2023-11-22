MASTERCHEF ALL STAR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 22 Kasım MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığın sahibi ve 2 eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte 22 Kasım Çarşamba günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 00:40