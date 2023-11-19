TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi 85. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Diziseverleri ekran başına kilitleyen dizilerden Teşkilat son bölümü ile de beğeni topladı. Dizinin sevenleri 85. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Teşkilat 85. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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TEŞKİLAT 85. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 85. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 85. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 85. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer üzerine oynanan oyunun farkındadır. Zehra'yı ve acılarını kullanan Gökhan, Ömer'in hata yapacağından emin olsa da Ömer ne olursa olsun Zehra'yı bu oyunlara kurban etmeyecektir. Beklenmedik hamleyle karşı karşıya kalan ekip masumların zarar görmemesi için temkinlidir Neslihan hem bakana hem de geri kalan herkese mümkün olabilecek en büyük sözü verir.

İstenmedik sonuçlar hem Zehra'nın hayatına hem de Neslihan'ın kariyerine mal olabilir. Zamana karşı büyük bir mücadele verilirken Neslihan'ın ekibe ve Ömer'e olan güveni tamdır. Ömer bu sefer Zehra'yı kaybetmeyecektir.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 85. bölüm fragmanı izle