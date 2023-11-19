TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 84. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 84. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 84. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 19 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 84. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 84. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Ömer üzerine oynanan oyunun farkındadır. Zehra'yı ve acılarını kullanan Gökhan, Ömer'in hata yapacağından emin olsa da Ömer ne olursa olsun Zehra'yı bu oyunlara kurban etmeyecektir. Beklenmedik hamleyle karşı karşıya kalan ekip masumların zarar görmemesi için temkinlidir Neslihan hem bakana hem de geri kalan herkese mümkün olabilecek en büyük sözü verir.

İstenmedik sonuçlar hem Zehra'nın hayatına hem de Neslihan'ın kariyerine mal olabilir. Zamana karşı büyük bir mücadele verilirken Neslihan'ın ekibe ve Ömer'e olan güveni tamdır. Ömer bu sefer Zehra'yı kaybetmeyecektir.

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